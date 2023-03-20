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«Вы настоящий патриот Родины, преданный башкирскому краю» - Максим Забелин о Радии Хабирове

20 марта Глава Башкортостана Радий Хабиров отмечает свой 59-й день рождения. Одним из первых со знаменательным событием Радия Хабирова поздравил руководитель администрации Главы республики Максим Забелин.

«Сегодня, пользуясь случаем, хочу поздравить Главу Республики Башкортостан Радия Хабирова с днём рождения. Спасибо, Радий Фаритович, за то, что меняете мир вокруг себя, стараясь внести вклад в развитие родного региона. За то, что даете шанс людям изменить мир к лучшему, в том числе за возможность реализовать потенциал в составе эффективной управленческой команды.

Мы живем в непростое время, которое рождает сильных людей, готовых отстаивать интересы Родины, защищать границы и помогать слабым. Вы объединяете людей, которые совершают добрые дела на своей малой родине.

В силу своей профессии не могу не отметить, что мы достигли многих побед в здравоохранении и социальной сфере благодаря работе под вашим чутким ответственным руководством. Уже на посту руководителя администрации Главы РБ по-другому вижу, как Башкортостан развивается и меняется благодаря вашей энергии и желанию сделать лучше. Вы настоящий человек дела и патриот Родины, преданный башкирскому краю.

Искренне поздравляю вас с днем рождения, Радий Фаритович! Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и успехов в служении Башкортостану и России», — написал он в своем телеграм-канале.
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