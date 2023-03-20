Госсобрание Башкирии внесет в Госдуму законопроект о привлечении к труду заключенных

Депутаты республиканского парламента планируют внести в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменения в статью 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», сообщает пресс-служба Госсобрания РБ.

Законопроект касается привлечения к труду лиц, отбывающих наказание. Предлагается внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, чтобы отнести ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей к числу злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания.

Как сообщал «Башинформ», ранее Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри.