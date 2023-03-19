Роберт Баширов — заботливый и любящий семьянин дома, и профессионал с большой буквы на службе, где он посвящает себя нелегкому и порой опасному делу — спасению жителей при пожарах. В материале ИА «Башинформ» — рассказ об одном из героев совместного проекта Центра управления республикой и телеканала БСТ «Повод гордиться».

Роберт Баширов родился 17 декабря 1976 года в селе Никольское Нуримановского района Башкирии в многодетной семье. В 1994-м окончил среднюю школу в деревне Нурлино. Через год поступил в уфимскую автомобильную школу № 1, чтобы выучиться на водителя.

В 1996 году Баширова призывают в армию, где он служит в роте охраны. Отдав долг Родине, поступил в пожарную охрану на нефтеперерабатывающую станцию «Нурлино» УГПС МВД Башкирии. В 2001 году стал помощником начальника караула, а спустя шесть лет перевелся в пожарную охрану столицы республики. С тех пор занимает должность помощника начальника караула 8-й пожарно-спасательной части 22-го пожарного отряда главного управления МЧС по региону.

«Работа пожарного опасная, но ко всему привыкаешь, и места страху и волнению в нашей профессии нет, главная задача — спасти людей и их имущество. Все проще, когда рядом плечо товарища», — рассказывает Баширов.