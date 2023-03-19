Роберт Баширов — заботливый и любящий семьянин дома, и профессионал с большой буквы на службе, где он посвящает себя нелегкому и порой опасному делу — спасению жителей при пожарах. В материале ИА «Башинформ» — рассказ об одном из героев совместного проекта Центра управления республикой и телеканала БСТ «Повод гордиться».
Роберт Баширов родился 17 декабря 1976 года в селе Никольское Нуримановского района Башкирии в многодетной семье. В 1994-м окончил среднюю школу в деревне Нурлино. Через год поступил в уфимскую автомобильную школу № 1, чтобы выучиться на водителя.
В 1996 году Баширова призывают в армию, где он служит в роте охраны. Отдав долг Родине, поступил в пожарную охрану на нефтеперерабатывающую станцию «Нурлино» УГПС МВД Башкирии. В 2001 году стал помощником начальника караула, а спустя шесть лет перевелся в пожарную охрану столицы республики. С тех пор занимает должность помощника начальника караула 8-й пожарно-спасательной части 22-го пожарного отряда главного управления МЧС по региону.
«Работа пожарного опасная, но ко всему привыкаешь, и места страху и волнению в нашей профессии нет, главная задача — спасти людей и их имущество. Все проще, когда рядом плечо товарища», — рассказывает Баширов.
Товарищи по службе для героя не просто близкие люди — Роберт Баширов считает их своей второй семьей. Жизненный принцип «не бросать своих в беде» герой многократно доказывал даже в самых сложных ситуациях при спасении людей.
«За каждого переживаем, как за себя и, чем можем, помогаем друг другу. Нельзя бросать коллег в любой ситуации, как на работе, так и в жизни. Мы всегда желаем друг другу сухих рукавов: чтобы поменьше было боевых выездов, чтобы всегда все возвращались домой целыми и невредимыми», — делится он.
В свободное от профессиональной деятельности время Роберт Баширов с удовольствием занимается творчеством — поет и играет на гитаре. Форму поддерживает благодаря активному образу жизни, занимаясь скалолазанием и туризмом. Баширов — чемпион и призер различных соревнований по пожарно-прикладному спорту.
По его стопам хотят пойти и двое сыновей-близнецов Денис и Данис. Ребята также тренируются на скалодроме, в теплое время года отправляясь на природу, покорять горы. Отец учит их быть одной дружной командой — братья понимают все с полуслова и вместе радуются новым достижениям.
Роберт Баширов отмечен многими наградами, среди которых медали «За отличие в службе» I, II и III степеней, нагрудный знак МЧС России «Отличный пожарный» и другие. В 2016 Баширова признали лучшим помощником начальника караула Уфы, а в мае 2021-го года из рук Главы Башкирии Радия Хабирова он получил орден Салавата Юлаева. Но все же главным своим достижением специалист называет спасенные человеческие жизни.