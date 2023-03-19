Правительство увеличило количество премий лучшим учителям России

Начиная с 2023 года, число победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности вырастет с 1000 до 1250 человек. Соответствующее постановление подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Учительский конкурс проводится на региональном уровне ежегодно, начиная с 2006 года. Его победители получают премию в размере 200 тысяч рублей. В федеральном бюджете на 2023–2025 годы на это предусмотрены 250 млн рублей ежегодно.

Конкурсная комиссия оценивает достижения педагогов по самым разным направлениям работы. В числе критериев - наличие собственных методических разработок; результаты и достижения их учеников; адресная работа с различными категориями учащихся, например с детьми-инвалидами.

Участвовать в конкурсе могут учителя, работающие по специальности более трех лет. Каждый год на получение премий претендует около 4 тысяч педагогов со всех регионов России.

Как сообщал ранее "Башинформ", в прошлом году победителем конкурса «Учитель года Башкортостана» стала преподаватель английского языка школы № 1 села Караидель Зарина Галлямова, а абсолютным победителем конкурса и лучшим учителем русского языка и литературы стала педагог стерлитамакской гимназии № 1 Юлия Смехова.