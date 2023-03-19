Новости Башкортостана и Уфы
76.6
0
81.46
0
73.34
+0.37
-3 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 15:22

Правительство увеличило количество премий лучшим учителям России

Правительство России увеличило число премий, вручаемых лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Начиная с 2023 года, число победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности вырастет с 1000 до 1250 человек. Соответствующее постановление подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Учительский конкурс проводится на региональном уровне ежегодно, начиная с 2006 года. Его победители получают премию в размере 200 тысяч рублей. В федеральном бюджете на 2023–2025 годы на это предусмотрены 250 млн рублей ежегодно. 

Конкурсная комиссия оценивает достижения педагогов по самым разным направлениям работы. В числе критериев - наличие собственных методических разработок; результаты и достижения их учеников; адресная работа с различными категориями учащихся, например с детьми-инвалидами.

Участвовать в конкурсе могут учителя, работающие по специальности более трех лет. Каждый год на получение премий претендует около 4 тысяч педагогов со всех регионов России. 

Как сообщал ранее "Башинформ", в прошлом году победителем конкурса «Учитель года Башкортостана» стала преподаватель английского языка школы № 1 села Караидель Зарина Галлямова, а абсолютным победителем конкурса и лучшим учителем русского языка и литературы стала педагог стерлитамакской гимназии № 1 Юлия Смехова.

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика