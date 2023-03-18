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Вчера, 23:58

В Башкирии спасатели на вертолете Ка-32А11ВС совершили облет реки Инзер

пресс-служба госкомитета РБ по ЧС
Фото:пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

Специалисты госкомитета республики по ЧС на вертолете Ка-32А11ВС совершили облет реки Инзер в Архангельском и Белорецком районах. По итогам мониторинга обстановки на этой паводкоопасной реке принято решение начать проведение взрывных работ на предстоящей неделе с участка, прилегающего к селу Узунларово.

Ранее «Башинформ» писал о том, что военные взрывники провели сегодня работы на Белой в Бураевском районе для минимизации рисков затороопасных явлений в районе строительства моста скоростной трассы М-12 Москва–Екатеринбург. Всего произвели 21 подрыв.

Напомним, пожарно-спасательный вертолет Ка-32А11ВС спасатели получили весной прошлого года. Он изготовлен Кумертауским авиационным производственным предприятием. Вертолт приобретен ведомством по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова для нужд республики, в том числе для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения. Так, в сентябре его привлекли к тушению загоревшегося ТЦ «Меркурий».

Автор:Ляйсан Закирова
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