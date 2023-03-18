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Вчера, 22:53

В Башкирии на реке Белой провели взрывные работы

скриншот видео пресс-службы ГУ МЧС России по РБ
Фото:скриншот видео пресс-службы ГУ МЧС России по РБ

В Бураевском районе для предупреждения образования заторов льда на реке Белой провели взрывные работы. Их выполнили бригада инженеров из Алкино и отряд спасателей города Дюртюли. Об этом агентству «Башинформ» стало известно от пресс-службы регионального МЧС.

Также проведены: распиловка льда на участках общей протяжённостью 400 метров и чернение льда по правой стороне реки Белой.

На данный момент уровень воды в указанном районе в реке Белой составляет 76 см. (Повысилась на +6 см). В реке Танып 415 см ( +23 см)

Автор:Ляйсан Закирова
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