В Башкирии на реке Белой провели взрывные работы

В Бураевском районе для предупреждения образования заторов льда на реке Белой провели взрывные работы. Их выполнили бригада инженеров из Алкино и отряд спасателей города Дюртюли. Об этом агентству «Башинформ» стало известно от пресс-службы регионального МЧС.

Также проведены: распиловка льда на участках общей протяжённостью 400 метров и чернение льда по правой стороне реки Белой.

На данный момент уровень воды в указанном районе в реке Белой составляет 76 см. (Повысилась на +6 см). В реке Танып 415 см ( +23 см)