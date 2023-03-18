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Вчера, 19:58

Отрицательный тренд: в Уфе скорая помощь вновь застряла во дворе

скриншот видео
Фото:скриншот видео

В башкирской столице скорая помощь вновь не смогла добраться до больного из-за неубранного двора. Сильная наледь помешала автомобилю проехать к нужному адресу. Местные жители засняли шлифующую неотложку во дворе дома №1 по улице Академика Ураксина. Видео очевидцы прислали в редакцию программы «Честно говоря».

Напомним, ранее «Башинформ» сообщал о нескольких случаях, когда скорая помощь застревала в сугробах уфимских дворов. Мэр города Ратмир Мавлиев на оперативном совещании раскритиковал подчиненных за плохо организационную работу и назвал ситуацию нонсенсом.

«Скорая застряла во дворе. Это же нонсенс! Когда такое было, где это видано?» - возмутился тогда глава столичной администрации.

Автор:Ляйсан Закирова
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