Отрицательный тренд: в Уфе скорая помощь вновь застряла во дворе

В башкирской столице скорая помощь вновь не смогла добраться до больного из-за неубранного двора. Сильная наледь помешала автомобилю проехать к нужному адресу. Местные жители засняли шлифующую неотложку во дворе дома №1 по улице Академика Ураксина. Видео очевидцы прислали в редакцию программы «Честно говоря».

Напомним, ранее «Башинформ» сообщал о нескольких случаях, когда скорая помощь застревала в сугробах уфимских дворов. Мэр города Ратмир Мавлиев на оперативном совещании раскритиковал подчиненных за плохо организационную работу и назвал ситуацию нонсенсом.

«Скорая застряла во дворе. Это же нонсенс! Когда такое было, где это видано?» - возмутился тогда глава столичной администрации.