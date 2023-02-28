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«Сами берите лопату»: мэр Уфы прокомментировал ситуацию с застрявшей во дворе скорой помощи

скриншот видео телеграм-канала "БашДТП"
Фото:скриншот видео телеграм-канала "БашДТП"

На оперативном совещании в администрации Уфы Ратмир Мавлиев прокомментировал ситуацию с застрявшей во дворе жилого дома скорой помощи. Пользователи соцсетей ночью сообщили о том, что автомобиль увяз в снегу на проспекте Октября, 23. На выручку коллегам приехала другая бригада.

«Скорая застряла во дворе. Это же нонсенс! Когда такое было, где это видано? Более того, меня смутил тот факт, что в этом же доме находится УЖХ [Советского района – при.ред]», - сказал глава уфимской администрации.

Руководитель УЖХ Ленар Юсупов сообщил, что накануне в указанном дворе техника убирала снег. Однако Ратмир Мавлиев прервал спикера отметив, что доказательств проведенных работ так и не увидел. Он подчеркнул, что по итогам инцидента принял кадровое решение, но пока не озвучил, кого именно оно коснется.

«Если у вас не хватает времени, вы сами лопату берите в руки, выходите и организовывайте эту работу. Вы должны понимать всю ответственность, которая лежит на ваших плечах. Вы не забывайте, за что вы отвечаете: за судьбы людей, за жизни людей, за их комфортное и безопасное проживание. Одно кадровое решение я уже принял. Там, где люди не хотят работать, я никого заставлять не собираюсь. Либо работайте, либо как говорится шинельки собираем и занимаемся чем-то другим», - высказался Ратмир Мавлиев.

Как ранее писал «Башинформ» на прошедшем совещании в правительстве Радий Хабиров дал поручение усилить работу по уборке снега на территории всей республики.

Автор:Ляйсан Закирова
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