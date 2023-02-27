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Сегодня, 12:34

Пришел циклон: Глава Башкирии поручил усилить работу по уборке снега

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Обрушившийся на Башкирию снегопад стал причиной возросшего числа обращений жителей республики в систему «Инцидент менеджмент». Как сообщила на оперативном совещании правительства в ЦУРе руководитель управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, количество жалоб возросло вдвое. За минувшую неделю по данной теме обращались 350 раз.

Большего всего жалоб по качеству уборки снега поступило из Уфы (231), на втором месте Мелеузовский район (23), замыкает тройку Стерлитамак (21).

В башкирской столице, традиционно, чаще всего недовольны жители Кировского района, следом идут Октябрьский и Ленинский районы. Реже всего обращались жители Дёмы.

Радий Хабиров поручил министерству ЖКХ усилить работу по расчистке дорог и придомовых территорий.

«Безусловно, надо обратить внимание на погодные условия. У нас циклон пришел, поэтому нужно усилить работу по уборке снега. <…> Просьба - скоординируйте, пожалуйста, с главами работу, внимательнее, пожалуйста, отнеситесь. Потому что, похоже, снегопад не на один день», - обратился к и.о. министра ЖКХ Ирине Головановой Глава Башкирии.

Как ранее писал «Башинформ», мэрия Уфы сообщила об усилении режима уборки снега, сейчас на улицах города работает 305 единиц коммунальной спецтехники и 399 дорожных рабочих.

Автор:Ляйсан Закирова
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