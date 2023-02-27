В Уфе усилили режим уборки снега – мэрия

В связи с обильными осадками уборка снега в Уфе проводится в усиленном режиме, сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе администрации города.

Так, сейчас на улицах города работает 305 единиц коммунальной спецтехники и 399 дорожных рабочих. Во дворах задействовано 111 единиц снегоуборочной техники, 604 дворника, привлечен 561 сотрудник из управляющих компаний УЖХ районов города.

В первую очередь очищают магистрали, а также пешеходные переходы, остановки транспорта и тротуары. Уже потом службы перейдут на уборку второстепенных улиц и расчистку дорог в частном секторе.

Кроме того, ведется очистка крыш. Здесь работают 280 кровельщиков в составе 89 бригад с использованием пяти автовышек.

По данным Башгидрометцентра, 27 февраля в течение суток и ночью 28 февраля в республике ожидается снег, местами сильный, днем переходящий в мокрый, в отдельных районах метель при усилении ветра до 15-20 м/с, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Непогода стала причиной полного перекрытия отдельных участков республиканских дорог.

В связи с ухудшением погодных условий уфимцам рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.