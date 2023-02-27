В Башкирии из-за непогоды ввели ограничение движения на трассах

В Республике Башкортостан в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (снег, метель, гололедица, снежные заносы, мокрый снег с дождем, ограничение видимости) с 09.00 27 февраля введены временные ограничения. По сообщению пресс-службы МЧС, ограничение действует:

- для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования Республики Башкортостан регионального значения Магнитогорск - Ира км 241+346 - км 287+874. Ориентировочное время окончания ограничения движения 12.00 27 февраля.

- для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования Республики Башкортостан межмуниципального значения Верхний Сарабиль - Кувандык км 0+000 - км 55+000. Ориентировочное время окончания ограничения движения 12.00 27 февраля.

- для большегрузных автомобилей, пассажирских автобусов, маршрутных такси на участке автомобильной дороги общего пользования Республики Башкортостан регионального значения Уфа - Инзер - Белорецк км 67+000 - км 205+000. Ориентировочное время окончания ограничения движения 14.00 27 февраля.

В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (снег, метель, гололедица, снежные заносы, мокрый снег с дождем, ограничение видимости) с 10:00 27.02.2023 введены временные ограничения:

- для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования Республики Башкортостан регионального значения Бураево Старобалтачево - Куеда км 0+000 - км 98+239. Ориентировочное время окончания ограничения движения 14.00 27 февраля.

- для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования Республики Башкортостан межмуниципального значения Янаул - Верхние Татышлы км 0+000 - км 55+000. Ориентировочное время окончания ограничения движения 14.00 27 февраля

- для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования Республики Башкортостан регионального значения Уфа - Бирск - Янаул км 33+000 - км 73+500. Ориентировочное время окончания ограничения движения 14.00 27 февраля.

Сохраняется временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых машин на трассах М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск км 1478+000 - км 1548+651 и Р-240 «Уфа – Оренбург» км 112+077 - км 272+000. Ориентировочное время окончания ограничений движения 12.00 27 февраля.