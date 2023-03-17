В Уфу прибыла делегация подшефного Башкирии десантного корабля «Иван Грен»

Напомним, согласно договору о шефских связях, Башкирия будет содействовать отбору достойных кандидатов и направлению военнослужащих по контракту для прохождения службы на корабле «Иван Грен», организовывать выступления республиканских творческих коллективов, принимать участие в решении бытовых, оздоровительных и других вопросов, обеспечивать проведение военно-патриотической работы на предприятиях и в учебных заведениях с участием экипажа.

Экипаж большого десантного корабля «Иван Грен» насчитывает 120 человек, в его состав входят и жители Башкирии.

«Так сложилось, что не на море живем, но очень трепетно относимся к этому празднику. Вы знаете, у нас есть и подшефный корабль Северного флота „Иван Грен“, и подводная лодка „Уфа“. Я вчера их капитанам звонил, у них хорошее настроение. Мы желаем успеха в выполнении задач нашим военно-морским силам», — приводил слова Главы Башкирии Радия Хабирова «Башинформ» в августе прошлого года.

Делегация десантного корабля «Иван Грен» пробудет в Уфе до 19 марта.