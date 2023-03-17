В Уфу прибыла делегация подшефного Башкирии десантного корабля «Иван Грен»

В Уфу прибыла делегация Северного флота. Представители десантного корабля «Иван Грен» проведут в школах столицы уроки мужества, встретятся с допризывной молодёжью и обсудят вопросы взаимодействия военного корабля и Башкирии.
Организатор филиала Нахимовского военно-морского училища Мурманска, педагог Алина Васенева рассказала информагентству «Башинформ», что делегаты представляют Северную военную хоккейную лигу от Северного флота.
«В Уфу мы прибыли для проведения товарищеской встречи с любительской хоккейной командой „Росомахи“, которая также, как и наша команда принимает участие в турнирах ночной женской хоккейной лиги. Кроме спортивных мероприятий целью нашего визита является проведение мероприятий патриотической направленности для молодёжи. Мы уже побывали в школе № 88, лицеях № 6 и №42. Мы рассказывали обучающимся о своём родном крае, о героических страницах истории Заполярья, о Краснознамённом Северном флоте и, конечно, о хоккее. Мы также провели уроки мужества и организовали мастер-класс по изготовлению окопных свечей для курсантов ДОСААФ РБ», — сказала Алина Васенева.
Ребята и участники делегации вместе написали письма башкирским воинам, которые выполняют боевые задачи в специальной военной операции. Детские послания вместе со свечами будут отправлены на передовую. Гостям также показали парк Победы и музей Победы. Мурманчане возложили цветы к памятнику Александру Матросову, Миннигали Губайдуллину и рубке атомной подводной лодки, на которой высечены имена моряков, призванных из Башкирии и погибших во время исполнения воинского долга.
Правительство Башкирии и экипаж большого десантного корабля Северного флота «Иван Грен» подписали договор о шефских связях в феврале 2020 года. В июле 2021 года делегация республики, в которую вошли представители органов государственной власти, ветеранских общественных организаций и детско-юношеского движения «Юнармия», посетила подшефный корабль и приняла участие в торжественных мероприятиях празднования Дня военно-морского флота России в городе Североморске Мурманской области.
Напомним, согласно договору о шефских связях, Башкирия будет содействовать отбору достойных кандидатов и направлению военнослужащих по контракту для прохождения службы на корабле «Иван Грен», организовывать выступления республиканских творческих коллективов, принимать участие в решении бытовых, оздоровительных и других вопросов, обеспечивать проведение военно-патриотической работы на предприятиях и в учебных заведениях с участием экипажа.
Экипаж большого десантного корабля «Иван Грен» насчитывает 120 человек, в его состав входят и жители Башкирии.
«Так сложилось, что не на море живем, но очень трепетно относимся к этому празднику. Вы знаете, у нас есть и подшефный корабль Северного флота „Иван Грен“, и подводная лодка „Уфа“. Я вчера их капитанам звонил, у них хорошее настроение. Мы желаем успеха в выполнении задач нашим военно-морским силам», — приводил слова Главы Башкирии Радия Хабирова «Башинформ» в августе прошлого года.
Делегация десантного корабля «Иван Грен» пробудет в Уфе до 19 марта.