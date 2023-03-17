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Сегодня, 12:21

В Башкирии годовалая девочка проглотила гвозди

Городская детская клиническая больница №17, Vk
Фото:Городская детская клиническая больница №17, Vk

В уфимскую детскую клиническую больницу № 17 на днях поступила годовалая девочка с жалобами. Ее родные сообщили, что в стуле ребенка нашли инородные тела — два колечка диаметром 0,4 см. Как сообщили «Башинформу» в медучреждении, в приемном покое маленькой пациентке провели рентгенографию брюшной полости в прямой проекции, где обнаружили тень инородного тела вытянутой формы. Было показано провести наблюдение в условиях стационара и ревизию стула. Кормление твердой пищей. На вторые сутки после поступления в каловых массах обнаружили инородные тела — два финишных оцинкованных гвоздя. Удалось избежать оперативного вмешательства. Девочку выписали на вторые сутки.

«К сожалению, маленькие дети, в силу возраста и периода познавания мира, зачастую тащат в рот мелкие предметы: семечки, монетки, детальки от конструкторов, заколки, кулоны, мелкие игрушки и другое. Одни из самых опасных предметов — дисковые батарейки. Под воздействием содержимого пищевода, желудка корпус батарейки начинает разрушаться, содержимое попадает в организм и может вызвать отравление. Кроме того, батарейки способны вызывать электрический и термический ожог слизистых. Поэтому будьте внимательны — не оставляйте маленьких детей наедине или с чуть более старшими сестрами братьями, которые могут их в игре „накормить“ чем-то нежелательным. Не оставляйте в свободном доступе опасные предметы. Если ребенок неожиданно стал закашливаться, у него трудности с дыханием, возможно, рвота — обратитесь к врачу за консультацией», — обратились к взрослым в медучреждении.

Ранее «Башинформ» информировал о том, как медики провели целую спецоперацию по спасению пациентки, потерявшей более половины всей крови.

Городская детская клиническая больница №17, Vk
Фото:Городская детская клиническая больница №17, Vk
Автор:Ксения Калинина
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