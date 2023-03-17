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Сегодня, 11:40

В Башкирии врачи провели спецоперацию по спасению пациентки, потерявшей более половины всей крови

пресс-служба Республиканского клинического перинатального центра
Фото:пресс-служба Республиканского клинического перинатального центра

В начале марта, вечером в Миякинскую центральную районную больницу машиной скорой помощи была доставлена пациентка в шоковом состоянии. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Республиканского клинического перинатального центра, у женщины диагностировали прервавшуюся внематочную беременность и внутрибрюшное кровотечение.

Пациентку экстренно взяли в операционную. Параллельно ее поставили на учет в акушерское дистанционное консультативное отделение Республиканского клинического перинатального центра.

В экстренном порядке был организован выезд бригады санитарной авиации в составе врача акушера-гинеколога Динара Габдрахманова и врача-анестезиолога-реаниматолога Азата Хамитова.

пресс-служба Республиканского клинического перинатального центра
Фото:пресс-служба Республиканского клинического перинатального центра
«На такие выезды всегда есть все необходимое – УЗИ аппарат высокого класса, экспресс-анализатор лабораторных показателей, лекарственные препараты для остановки кровотечения, – сообщили в медучреждении. – Учитывая тяжесть состояния пациентки, рекомендовано сразу, не дожидаясь бригады, начать операцию. За счет слаженной работы врачей Миякинской ЦРБ кровотечение было остановлено. Объём кровопотери составил более трех литров – это больше половины всей крови человека».

Когда приехала бригада санавиации, была проведена коррекция терапии, начато переливание компонентов крови. Состояние пациентки стабилизировалось, и она была подготовлена к переводу в перинатальный центр.

пресс-служба Республиканского клинического перинатального центра
пресс-служба Республиканского клинического перинатального центра
Фото:пресс-служба Республиканского клинического перинатального центра
«Была подана заявка на вертолет санитарной авиации. Несмотря на сложные метеоусловия, пациентка была доставлена с помощью авиационного транспорта, так как объем кровопотери был большой и ее состояние – тяжёлое. Вылет осуществлен бригадой в составе врача акушера-гинеколога Динара Габдрахманова и врача-анестезиолога-реаниматолога Лилии Гильмановой», – рассказали в пресс-службе медучреждения.
пресс-служба Республиканского клинического перинатального центра
Фото:пресс-служба Республиканского клинического перинатального центра

Во время полёта проводилась непрерывная оценка жизненных функций больной. Около посадочной площадки вертолет уже ждала машина санитарной авиации перинатального центра, которой она была доставлена в приемный покой, где пациентку встречала бригада реаниматологов.

Женщину для дальнейшей терапии и наблюдения госпитализировали в реанимационное отделение. Она транспортировку перенесла хорошо, на данный момент уже в стабильном состоянии.

«Только благодаря слаженному взаимодействию всех служб нашей республики проведена такая оперативная работа по оказанию медицинской помощи и спасению жизни пациентки», – подчеркнули в Республиканском клиническом перинатальном центре.
Видео:пресс-служба Республиканского клинического перинатального центра
Автор:Ксения Калинина
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