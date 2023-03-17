В Башкирии врачи провели спецоперацию по спасению пациентки, потерявшей более половины всей крови

В начале марта, вечером в Миякинскую центральную районную больницу машиной скорой помощи была доставлена пациентка в шоковом состоянии. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Республиканского клинического перинатального центра, у женщины диагностировали прервавшуюся внематочную беременность и внутрибрюшное кровотечение.

Пациентку экстренно взяли в операционную. Параллельно ее поставили на учет в акушерское дистанционное консультативное отделение Республиканского клинического перинатального центра.

В экстренном порядке был организован выезд бригады санитарной авиации в составе врача акушера-гинеколога Динара Габдрахманова и врача-анестезиолога-реаниматолога Азата Хамитова.