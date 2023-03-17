Стало известно о самочувствии раненого сверстником 12-летнего уфимского школьника

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе министерства здравоохранения РБ, состояние пациента стабилизировалось. Ранее 12-летнему мальчику провели экстренные хирургические вмешательства на грудной клетке и левом плече.

«Состояние стабильное. Ребенок находится в отделении реанимации», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, следователи разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего накануне между двумя шестиклассниками в Кировском районе Уфы. После уроков они пошли к одному из ребят. Есть несколько версий того, что произошло: случайность во время игры, конфликт или несчастный случай при падении на нож. В итоге 12-летний мальчик получил ножевые ранения. Потребовалась экстренная госпитализация.