Новости Башкортостана и Уфы
76.41
+0.66
81.14
+0.27
72.81
-1.89
2+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 09:57

Стало известно о самочувствии раненого сверстником 12-летнего уфимского школьника

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе министерства здравоохранения РБ, состояние пациента стабилизировалось. Ранее 12-летнему мальчику провели экстренные хирургические вмешательства на грудной клетке и левом плече.

«Состояние стабильное. Ребенок находится в отделении реанимации», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, следователи разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего накануне между двумя шестиклассниками в Кировском районе Уфы. После уроков они пошли к одному из ребят. Есть несколько версий того, что произошло: случайность во время игры, конфликт или несчастный случай при падении на нож. В итоге 12-летний мальчик получил ножевые ранения. Потребовалась экстренная госпитализация.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика