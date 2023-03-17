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Вчера, 22:40

Стало известно, как будет восстанавливаться упавший купол минарета мечети «Ар-Рахим» в Уфе

ДУМ РБ
Фото:ДУМ РБ

Как сообщал «Башинформ», 13 марта шквалистый ветер сорвал купол одного из минаретов соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе. При его падении были повреждены строительные леса. Строительные работы временно приостановлены, поэтому никто не пострадал.

При первичном осмотре специалистами было выяснено, что купол минарета сломался на две части. По предварительным данным, разрушение произошло в результате инженерного просчета.

«Разрушенная конструкция минарета убрана с территории мечети для проведения исследований, идет подготовка к восстановительным работам, они будут проведены в ближайшее время, — написал в соцсетях председатель духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин. — Принято решение изготовить и установить новый купол, с учетом прошлых недочетов».

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