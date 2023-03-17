Поручения президента, россияне не высыпаются, сапсаны снова в Уфе: новости к утру 17 марта

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию. В частности, до 30 марта должен быть представлен доклад о создании государственного фонда поддержки участников СВО, а правительство РФ совместно с органами власти субъектов страны должно до 1 июля подготовить доклад об источниках дополнительного повышения МРОТ с 1 января 2024 года. Ранее «Башинформ» подробно рассказывал о содержании послания президента.

Накануне Госдума утвердила новое положение о молодежном парламенте. Преимущество при вхождении в его состав будут иметь те, кто принимал участие в спецоперации или прошел военную службу. Стать членом молодежного парламента при Госдуме сможет гражданин России в возрасте до 35 лет включительно, у которого нет гражданства или вида на жительство другой страны. По достижении им 36 лет произойдет ротация. Состоять парламент будет из региональных и муниципальных депутатов, студентов от органов студенческого самоуправления региональных вузов. Это позволит принимать участие в его работе тем, кто понимает повестку страны и своего региона, погружен в проблемы граждан.

«Российская газета» провела опрос, в результате которого выяснилось, что почти 40% жителей страны не высыпаются. В исследовании приняли участие 2 тыс. человек. Только 30% респондентов сообщили, что высыпаются всегда, еще столько же признались, что могут отоспаться в выходные. Среди наиболее частых причин, которые мешают сну, участники опроса назвали отсутствие самодисциплины и режима (20%), усталость и мысли о работе (18%), тревогу и стресс (14%). Большинство тех, кто жалуется на недосып, даже не пытаются с этим бороться. Так, почти 60% - не делают ничего, если не могут уснуть, 25% читают книгу или смотрят кино, 6% принимают успокаивающие или снотворные препараты, а 2% начинают считать овец.

20 марта в Уфе, в здании Национальной библиотеки (ул. Октябрьской революции, 10) состоится День поэзии. Здесь соберутся признанные мастера пера и начинающие поэты, их стихи смогут услышать все желающие.

Стали известны победители конкурса трудовых династий «Семья в профессии». Оргкомитет принял 95 заявок из 30 городов и районов республики. В 7 номинациях определены 24 победителя. Подробный список доступен на сайте министерства семьи, труда и соцзащиты РБ.

На крышу здания «Уралсиба» в Уфе вновь вернулись сапсаны, сообщается на сайте банка. Сюда птицы прилетают примерно с 2006 года. А с 2019 года банк ведет традиционную ежегодную трансляцию – любой желающий может наблюдать онлайн, как самка высиживает яйца, как появляются и взрослеют птенцы. В этом году трансляцию планируют начать в период после кладки, когда самка будет постоянно находиться на выступе крыши, а самец будет охотиться и приносить добычу.

Подробнее об этих и других событиях – на сайте «Башинформа».