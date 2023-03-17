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Вчера, 14:00

Голосование за объекты благоустройства стартует в Башкирии с середины апреля

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Всероссийское голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого жители смогут выбрать объекты благоустройства на 2024-й год, стартует в Башкирии с 15 апреля. Об этом в своих соцсетях рассказал вице-премьер правительства республики Алан Марзаев.

Как отметил он, сегодня уже открыта регистрация волонтеров. Само онлайн-голосование продлится до 31 мая включительно. Алан Марзаев напомнил, что в 2023-м году планируется обновить 122 общественных пространств и территорий в республике.

«Приступим в апреле, если позволит погода. Сейчас пока определяемся с выбором подрядчиков. За последние четыре года на 560 благоустроенных пространств в республике стало больше. Так, только в 2022 году благоустроили 45 парков и скверов, 17 набережных, 7 площадей, 15 пешеходных зон и аллей, а также 42 иные территории. Огромную роль в этом играют сами жители, которые сами решают, какие территории нужно благоустроить в первую очередь», — пояснил вице-премьер Башкирии.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в этом году в селе Толбазы по проекту «ФКГС» благоустроят место для проведения сабантуя.

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