В одном из районов Башкирии благоустраивают территорию для сабантуев

В селе Толбазы Аургазинского района на 2023 год запланировано благоустройство территории для проведения сабантуя, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Башкирии.

Благоустройство территории для толбазинского сабантуя стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Конкурсные процедуры уже проведены, подрядчик определён. Согласно муниципальному контракту, начало работ по благоустройству территории для сабантуя запланировано на 1 апреля, окончание – 31 августа 2023 года.

По проектно-сметной документации предусмотрены установка сцены, трибуны для зрителей, скамеек, малых архитектурных форм, видеонаблюдения и другие работы.

В 2022 году был проведён первый этап благоустройства поля для проведения сабантуев в Толбазах. Здесь появилось освещение. Также в прошлом году были установлены ограждения, входные ворота и калитки. Кроме того, заасфальтирована беговая дорожка, установлены несколько спортплощадок: для мини-футбола, воркаута, волейбольная, для борьбы куреш – с трибуной. Появились и пешеходные дорожки. Подрядчик установил скамейки и урны, электрические опоры вдоль дороги и леса. Благодаря 40 лампам поле для сабантуев теперь полностью освещено.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств. Цель - помочь регионам, сохранив свой колорит и неповторимую архитектуру, создать атмосферу комфорта и безопасности, в которой людям самого разного возраста одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать.

Не менее важно и то, что общественные пространства нового формата помогают не просто украсить города, а формируют новый культурный и социальный уровень жизни местных жителей, открывают новые экономические возможности.

Национальный проект «Жильё и городская среда» разработан по поручению президента России Владимира Путина, информировал ранее «Башинформ».