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Сегодня, 09:52

Башкирия получила отсрочку выплат по бюджетным кредитам на 6 лет

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Министерство финансов Башкирии заключило с федеральным минфином дополнительное соглашение, касающееся порядка погашения бюджетных кредитов, выданных республике в 2015–2017 годах. На пленарном заседании Госсобрания Башкирии его утвердят депутаты в качестве закона, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Согласно графику платежей, до 1 декабря 2022 года республика должна была погасить часть долга в размере около 409 млн рублей. По новому соглашению, задолженность начнут погашать в 2029 году. По регламенту такие соглашения утверждаются законом субъекта Российской Федерации. Республиканский закон планируют принять сразу в трех чтениях.

Ранее «Башинформ» сообщал, что республика получит федеральный транш в размере 1,378 млрд рублей на поддержку рынка труда.

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