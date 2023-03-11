Башкирия получит федеральный транш в размере 1 млрд 378 млн рублей на поддержку рынка труда

В Башкирии стартовал обор работодателей для участия в мероприях по поддержке рынка труда. В текущем году из федерального бюджета на эти цели будет выделено 1 млрд 378 млн рублей, что позволит обеспечить занятостью 17 тысяч жителей региона, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Как и в прошлом году работодателям, принимающим участие в реализации временной занятости и в организации общественных работ, будут компенсироваться затраты на оплату труда работников, а также на выплаты во внебюджетные фонды, для переобучения работников промышленных предприятий будет предусмотрено до 60 тысяч рублей на каждого человека.

«В 2022 году благодаря реализации дополнительных мероприятий, направленных на поддержку рынка труда, более 30 тысяч граждан нашей республики сохранили занятость или были трудоустроены, — отметила результативность программы министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова. — Более 1,5 тысяч работодателей — участников дополнительных мероприятий — получили на возмещение своих затрат в общей сложности 1 млрд 480 млн рублей (по объему федерального транша мы стали вторыми в стране). В реализации мероприятий участвовали такие крупные промышленные работодатели республики, как „Нефаз“, „Туймазинский завод автобетоновозов“, Белебеевский завод „Автонормаль“, „Искож“».

Средства, выделяемые на дополнительные мероприятия в сфере рынка труда в 2023 году, как и в прошлом году, будут направлены на организацию общественных работ, временного трудоустройства и профобучение.

Благодаря этим мероприятиям 15 тысяч работников, находящихся под риском увольнения, смогут принять участие в программе временной занятости, в общественных работах примут участие 1200 человек, а для 870 работников предприятий будет организовано профессиональное обучение.