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Сегодня, 10:31

В Соцфонде рассказали об изменениях в выплате пособий на детей

В Соцфонде России (СФР) рассказали об изменениях в выплате пособий на детей. Речь идет о ежемесячном пособии из материнского капитала на ребенка до 3 лет.

С июня 2023 года выплата ежемесячного пособия на ребенка до 3 лет будет перечисляться на банковские карты «Мир» в единый день 5-го числа нового месяца за предыдущий либо на почту в соответствии с графиком территориального отделения почты, в новом месяце за предыдущий.

«До наступления изменений выплаты будут перечислены в марте за март, в апреле за апрель. Выплата за май поступит в июне», — сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ.

В ведомстве уточнили, что изменения в графике произойдут автоматически, обращаться в СФР не требуется. До конца марта СФР дополнительно уведомит получателей пособия о новых датах получения выплат.

Ранее «Башинформ» сообщал, что с 1 января 2023 года семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала на любого ребенка до 3 лет в семье независимо от очередности рождения. Ранее такие выплаты можно было оформить только на второго ребенка до 3 лет.

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