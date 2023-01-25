В минтруде рассказали, кто может получать выплату на детей до 3 лет из маткапитала в 2023 году

В минтруде России рассказали, какие семьи могут получать выплату на детей до 3 лет из маткапитала в 2023 году.

По данным ведомства, с 1 января 2023 года семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала на любого ребенка до 3 лет в семье независимо от очередности рождения. Ранее такие выплаты можно было оформить только на второго ребенка до 3 лет.



Размер выплаты — один прожиточный минимум на детей, установленный в регионе.

Напомним, выплата назначается без комплексной оценки нуждаемости — то есть не учитывается имущество семьи и не применяется «правило нулевого дохода».

Для назначения выплаты необходимо подать заявление в отделение Социального фонда РФ по месту жительства либо через портал Госуслуг и МФЦ.

Ранее «Башинформ» сообщал, что с 1 января 2023 года прожиточный минимум на душу населения в Башкортостане составляет 12 650 рублей, для трудоспособного населения — 13 789 рублей, для пенсионеров — 11 990 рублей, для детей — 12 271 рубль.