На водохранилищах Башкирии впервые установят камеры мониторинга паводковой безопасности

В 2023 году на территории Башкирии впервые установят камеры для мониторинга водохранилищ республики. Об этом в ходе прямого включения из ЦУР сообщила представитель госкомитета республики по ЧС Альбина Валиева.

Речь идет о Павловском, Юмагузинском и Нугушском водохранилищах. По словам специалиста, с их помощью можно будет наблюдать за паводковой обстановкой и безопасностью.

Всего же в Башкирии планируется использовать 57 автоматических гидропостов для анализа и оперативного реагирования на ситуацию с половодьем. Данная система доступна и жителям региона на сайте ведомства.

Подробнее о том, как водохранилища республики готовят к прохождению паводкового сезона-2023, читайте в материале «Башинформа».