Какой в Башкирии будет погода в ближайшие дни - прогноз

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

По данным Башгидромета, 16 марта, в четверг, осадков в республике не ожидается. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем +3, +8 градусов.

В пятницу, 17 марта, без существенных осадков. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов. Местами до -10 градусов. Днем +4, +9 градусов.

В субботу, 18 марта, местами по Башкирии прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег. Ветер южный с переходом на северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем 0, +5.

Как сообщал ранее «Башинформ», из-за быстрого таяния снега уровни воды на реках Башкирии могут достигать до 25 см в сутки.