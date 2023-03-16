Новости Башкортостана и Уфы
75.75
+0.55
80.88
+0.36
75.01
+1.32
-1 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 08:08

Какой в Башкирии будет погода в ближайшие дни - прогноз

Олег Яровиков, архивное фото
Фото:Олег Яровиков, архивное фото

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

По данным Башгидромета, 16 марта, в четверг, осадков в республике не ожидается. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем +3, +8 градусов.

В пятницу, 17 марта, без существенных осадков. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов. Местами до -10 градусов. Днем +4, +9 градусов.

В субботу, 18 марта, местами по Башкирии прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег. Ветер южный с переходом на северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем 0, +5.

Как сообщал ранее «Башинформ», из-за быстрого таяния снега уровни воды на реках Башкирии могут достигать до 25 см в сутки.

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика