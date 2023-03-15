В Башкирии из-за быстрого таяния снегов уровни воды на реках могут достигать до 25 см в сутки

Столбик термометра в Башкирии стремительно идёт вверх. Информагентство «Башинформ» выяснило, что по прогнозу Башгидрометцентра на степных реках республики начинает разрушаться ледовый покров, местами уже начали образовываться промоины и закраины. В ближайшие сутки в регионе температура воздуха днём прогреется до +3, +8°. Это приведёт к интенсивному снеготаянию и повышению уровней воды на реках до 25 см в сутки.

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям напоминает жителям республики, что в условиях интенсивного таяния снега и льда нельзя рыбачить в одиночку, на льду необходимо проверять каждый свой шаг остроконечной палкой, но не бить ею лёд перед собой, а лучше сбоку от себя. Кроме этого ведомство не рекомендует подходить к другим рыболовам ближе, чем на три метра, приближаться к местам, где в лёд вмёрзли коряги, водоросли и есть воздушные пузыри, ходить рядом со свежей трещиной или по участку льда, отделённому от основного массива несколькими трещинами.

Если из лунки начинает бить фонтаном вода, то надо быстро покинуть опасное место. Рыбакам при себе необходимо обязательно иметь средства страховки и спасения, это может быть шнур с грузом на конце или широкая доска. и лучше не употреблять на рыбалке спиртные напитки.

Что же делать, если человек сё же провалился под лёд?

— Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание, немедленно позвать на помощь;

— Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

— Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лёд выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу;

— Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, там лёд уже проверен на прочность.

«Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лёд без присмотра. Соблюдайте правила поведения на водных объектах», — предупреждает ведомство.