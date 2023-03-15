Новости Башкортостана и Уфы
75.75
+0.55
80.88
+0.36
75.01
+1.32
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 22:45

В Башкирии из-за быстрого таяния снегов уровни воды на реках могут достигать до 25 см в сутки

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Столбик термометра в Башкирии стремительно идёт вверх. Информагентство «Башинформ» выяснило, что по прогнозу Башгидрометцентра на степных реках республики начинает разрушаться ледовый покров, местами уже начали образовываться промоины и закраины. В ближайшие сутки в регионе температура воздуха днём прогреется до +3, +8°. Это приведёт к интенсивному снеготаянию и повышению уровней воды на реках до 25 см в сутки.

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям напоминает жителям республики, что в условиях интенсивного таяния снега и льда нельзя рыбачить в одиночку, на льду необходимо проверять каждый свой шаг остроконечной палкой, но не бить ею лёд перед собой, а лучше сбоку от себя. Кроме этого ведомство не рекомендует подходить к другим рыболовам ближе, чем на три метра, приближаться к местам, где в лёд вмёрзли коряги, водоросли и есть воздушные пузыри, ходить рядом со свежей трещиной или по участку льда, отделённому от основного массива несколькими трещинами.

Если из лунки начинает бить фонтаном вода, то надо быстро покинуть опасное место. Рыбакам при себе необходимо обязательно иметь средства страховки и спасения, это может быть шнур с грузом на конце или широкая доска. и лучше не употреблять на рыбалке спиртные напитки.

Что же делать, если человек сё же провалился под лёд? 
— Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание, немедленно позвать на помощь;
— Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
— Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лёд выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу;
— Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, там лёд уже проверен на прочность.

«Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лёд без присмотра. Соблюдайте правила поведения на водных объектах», — предупреждает ведомство.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика