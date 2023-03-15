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Вчера, 14:37

В уфимской Черниковке определили порядок действий при паводке

Орджоникидзевский район Уфы опубликовал план действий своих структур и распределение их обязанностей на период половодья. Согласно документу, подтопление возможно только на двух территориях рядом с рекой Белой. Это улицы Кемеровская и Западная бывшего поселка Дежнево (сейчас СНТ «УГНТУ №1») и ул. Причальная, Проселочная и Сутолока в поселке Старая Александровка.

На первой территории возможно подтопление 17 домов, где проживают 39 человек. Их решено в случае необходимости и желания жителей эвакуировать в помещения ФК «Уфа», расположенные по соседству.

На второй, более далекой территории, под угрозой подтопления 86 домов с 161 жителем. Для них готовятся помещения в Городском дворце культуры. Также определены места хранения вещей жителей (которые, возможно, понадобится вывезти) в муниципальных помещениях в домах на улицах Первомайской и Кольцевой. Для перевозки людей подготовлены три автобуса и два плавсредства.

На территории Орджоникидзевского района находится такой проблемный объект, как бывший завод «Уфахимпром». В плане работ отдельно указывается подготовка его территории. За работу очистных сооружений цеха №41 (где в 1990 году произошла авария) отвечает МУП «СпецЦентр Защита», другие участки должны очистить владельцы и арендаторы.

Половодье текущей весной особо бурным не ожидается. По предварительному прогнозу на основании данных о запасе влаги в снеге, максимальных значений уровни рек Уфы и Белой не достигнут. Как сообщал Башинформ, ледоход на реках республики ожидается в период 7-18 апреля - на три дня позже, чем в прошлом году.

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