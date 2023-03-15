В минздраве Башкирии назвали уникальные операции, которые проводятся в республике

Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава Башкирии Гульнара Алиева назвала уникальные операции, которые проводятся для пациентов в республике.

«У нас активно развита служба сердечно-сосудистой хирургии в региональном кардиоцентре. Это, к примеру, трансплантация сердца — только в 2022 году благодаря таким операциям спасено пять человеческих жизней. Это оперативные вмешательства для совсем маленьких деток на работающем сердце, эндопротезирование сердечных клапанов и аорты. Все они являются очень серьезными, очень высокотехнологичными, а главное — доступными жителям. Причем если для некоторых других регионов такие операции в новинку, то для наших врачей они уже стали обыденными. Многие субъекты страны перенимают опыт республики», — рассказала Гульнара Алиева в эфире спецвключения ЦУР Башкирии.

Помимо сердечно-сосудистой хирургии, к высокотехнологичной медицинской помощи эксперт отнесла эндопротезирование тазобедренного сустава, травматологию, ортопедию, онкологию и офтальмологию.

Ранее «Башинформ» сообщал, что врачи больницы республики удалили из организма 64-летнего пациента огромную аневризму аорты размером 9 на 17 см.