В Уфе врачи удалили у пациента «бомбу замедленного действия» - огромный пузырь с кровью

Как выяснил «Башинформ», врачи больницы скорой медицинской помощи удалили из организма 64-летнего пациента «бомбу замедленного действия» — огромную аневризму аорты размером 9 на 17 см. Об этом в своем телеграм-канале 14 марта сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

«Чаще болезнь возникает с возрастом. Играет свою роль наследственность, гипертония, курение, абдоминальное нарушение. При аневризме стенки аорты расслаиваются, возникает пузырь с кровью, который может лопнуть. Если аневризма разрывается, то 50% пациентов погибают, не успев получить помощь. Пациент поступил в отделение сосудистой хирургии КБСМП с жалобами на боли в животе пульсирующего характера, которые беспокоили его в течение нескольких лет. После КТ-обследования была выявлена аневризма и ее точные размеры», — рассказал глава ведомства.

Операция была технически сложной из-за огромных размеров аневризмы, но при этом длилась всего два часа.

«Это стало возможным благодаря профессиональным и слаженным действиям хирургической бригады. После удаления врачи установили надежный протез сосудистой стенки, заменив аорту и подвздошные артерии на искусственные. Во время этого вмешательства пациент должен потерять примерно литр крови, но благодаря аппарату Cellsaver 700 мл было возвращено обратно в сосудистое русло. Пациент уже пришёл в себя и идёт на поправку. Обещает своевременно проходить диспансеризацию и впредь быть внимательнее к своему здоровью», — сообщил Айрат Рахматуллин.