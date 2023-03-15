В Башкирии потеплеет до +11 градусов

В Башкирии в ближайшие три дня погода будет по-весеннему теплой. По данным Башгидрометцентра, в среду, 15 марта, существенных осадков не ожидается, в северных районах пройдет небольшой снег. Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит 0, +5 градусов.

В четверг, 16 марта, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный, порывистый. Столбики термометров ночью покажут -1, -6 градусов, местами до -11, днем +2, +7, в горных районах до +11.

В пятницу, 17 марта, преимущественно без осадков, днем по северо-западу небольшой мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью составит -1, -6, днем +2, +7, в горных районах до +11.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что синоптики дали уточнённый прогноз на половодье в Башкирии.