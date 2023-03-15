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Вчера, 15:21

Большинство жителей Башкирии одобряет сортировку мусора - ЦУР

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Большинство жителей Башкирии одобряет сортировку мусора и бытовых отходов — по результатам соцопроса ЦУР, озвученным в передаче «Салям», позитивно к данной инициативе относятся 76% респондентов. Нейтрально оценивают идею 16% опрошенных, не одобряют — 7%, а затруднились с ответом — 1%.

Как отметили в ЦУРе, каждый второй участник исследования указал, что возле его дома на контейнерных площадках отсутствуют баки для раздельного сбора ТКО.

При этом 34% опрошенных не готовы сортировать мусор, считая, что процесс должен происходить на заводах, 32% не видят смысла, так как уверены в том, что позже все равно отходы смешают в одну кучу, у 26% человек недостаточно места в квартирах, у 21% просто нет желания и 9% думают, что сортировка не гигиенична.

О местах, куда можно сдать старые батарейки, аккумуляторы и градусники, знают лишь 35% опрошенных.

«В Башкирии установлено 17630 контейнеров для раздельного сбора мусора. Чтобы достичь 100% охвата, необходимо еще 14 483», — сообщил в прямом включении из ЦУРа замминистра природопользования и экологии республики Шамиль Фаррахов.

Ранее «Башинформ» писал, что в Башкирии запустят приложение, при помощи которого можно будет отследить местонахождение мусоровозов.

Видео:ЦУР Башкирии
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