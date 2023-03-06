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Сегодня, 16:14

В Башкирии запустят приложение, отслеживающее местонахождение мусоровозов

В правительстве Башкортостана обсудили ход реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2020 года в регионе работает информационная система «ТКО-Башкортостан», ее создали для мониторинга качества услуг регоператоров. По данным минцифры РБ, благодаря этой платформе удалось достичь 99-процентной своевременности вывоза мусора. Программой пользуются все 63 муниципалитета республики. В ней учтено более 35 тыс. мест накопления отходов.

В прошлом году программисты создали новую версию этой системы, позволяющую выявлять недобросовестных подрядчиков. Новое приложение протестировано регоператором МУП «САХ», а на базе МУП «Уфагортранс» опробована передача в «Глонасс» данных о местонахождении мусоровоза, сообщили в ведомстве.

Премьер-министр поручил минэкологии разработать предложения по внедрению новой системы в работу регоператоров. 

По их данным, сейчас на вывозе ТКО в республике задействовано 404 мусоровоза, они обслуживают более 25,5 контейнерных площадок.   

Как сообщал Башинформ, «ТКО 2.0» теперь позволяет региональным операторам сообщать о проблемах, которые могут возникнуть при вывозе отходов — например, отсутствии проезда к контейнерам или автотранспорте, припаркованном у мусорных площадок. Возможность комментирования в системе добавлена и для муниципалитетов.

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