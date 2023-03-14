Жители Башкирии могут выиграть до 3 млн рублей на реализацию своих социальных проектов, приняв участие во втором конкурсе грантов Главы Республики Башкортостан. Общий фонд грантового конкурса составляет 163 миллиона рублей. Победителями аналогичных двух конкурсов на развитие гражданского общества в прошлом году стали более 100 проектов.

Как сообщал «Башинформ», к участию в конкурсе допускаются некоммерческие организации, которые решают актуальные социальные проблемы. К примеру, благодаря созданию коворкинг-центра для пожилых «Активный возраст» автономной некоммерческой организации «Социум+» граждане старше 60 лет будут вовлечены в предпринимательскую, спортивно-туристическую и иные виды деятельности. А Всероссийское общество глухих РБ осенью прошлого года провело Национальный чемпионат профессионального мастерства DeafSkills для 350 молодых людей с инвалидностью по слуху в возрасте от 18 до 35 лет со всей страны.

Оператором грантовой поддержки социальных проектов в регионе выступает Фонд содействия гражданскому обществу РБ. В социальных сетях фонда можно найти обучающие видео по заполнению заявки, типичным ошибкам, бюджетным статьям и многим другим вопросам.

По словам генерального директора Фонда грантов Главы РБ Романа Низамутдинова, прежде всего, всем желающим принять участие в конкурсе грантов нужно внимательно прочитать положение о конкурсе во избежание всяческих ошибок.

«Сейчас идет активная работа на всех трех грантовых площадках: это и наш региональный конкурс и конкурсы фонда президентских грантов, президентского фонда культурных инициатив. В таких условиях нужно больше уделять внимание качеству подготовки заявок, быть максимально внимательными и собранными, тем более, если поджимает время. Бывает так, что отдельные некоммерческие организации прорабатывают свои проекты не в соответствии с условиями и не допускаются к конкурсу. Также не нужно оставлять подачу заявки на последние дни их приема, независимо от того в каком конкурсе вы принимаете участие», — дал рекомендации Роман Низамутдинов.

Подать заявку на второй конкурс фонда грантов Главы РБ можно до 17 часов 30 марта на официальном сайте конкурса.