За нарушение требований антитеррора в России предложили лишать свободы на 7 лет

Депутаты Госдумы России предложили ужесточить наказание за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий. Соответствующие поправки опубликованы на сайте органа власти.

В случае если нарушения повлекут за собой причинение вреда здоровью человека или ущерба в размере от миллиона рублей, то гражданам может грозить лишение свободы до трех лет. Если же незаконные действия приведут к гибели человека, предполагается уголовное наказание сроком до 5 лет (при смерти двух и более лиц — до 7 лет).

«Сегодня существуют не потенциальные, а вполне реальные угрозы совершения терактов и диверсий на объектах инфраструктуры, предприятиях и в организациях. Ужесточение наказания заставит задуматься тех, кто пренебрегает правилами безопасности, и принять необходимые меры для обеспечения антитеррористической защищенности вверенных им объектов», — прокомментировал один из авторов инициативы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ранее «Башинформ» писал, что в России ужесточено наказание за дискредитацию участников спецоперации.