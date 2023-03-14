В Уфе утвердили план мероприятий для прохождения весеннего половодья - 2023

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил план мероприятий для прохождения весеннего половодья - 2023. Документ опубликован на официальном сайте администрации города.

В нем указано, что во всех районах столицы будут созданы противопаводковые комиссии, а также начнет свою работу общегородская комиссия. Кроме того, будет создана отдельная комиссия по оценке и возмещению ущерба в результате весеннего половодья. Ответственным службам предстоит подготовить необходимую технику и плавсредства, провести конкурсные процедуры на право перевозки населения из подтапливаемых зон на технике повышенной проходимости, проверить готовность противопаводковых штабов и пунктов временного размещения, восстановить водозащитные дамбы в Уфе, проверку состояния электросетей и трансформаторов, чернение льда. Все обозначенные в плане мероприятия должны быть реализованы до 1 апреля.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что на площади перед спортивным комплексом «Уфа-Арена» 14 марта состоялся смотр готовности сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС для прохождения половодья.