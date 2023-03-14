Новости Башкортостана и Уфы
75.46
-0.48
80.61
+0.21
80.28
-0.49
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 16:51

В Уфе утвердили план мероприятий для прохождения весеннего половодья - 2023

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил план мероприятий для прохождения весеннего половодья - 2023. Документ опубликован на официальном сайте администрации города.

В нем указано, что во всех районах столицы будут созданы противопаводковые комиссии, а также начнет свою работу общегородская комиссия. Кроме того, будет создана отдельная комиссия по оценке и возмещению ущерба в результате весеннего половодья. Ответственным службам предстоит подготовить необходимую технику и плавсредства, провести конкурсные процедуры на право перевозки населения из подтапливаемых зон на технике повышенной проходимости, проверить готовность противопаводковых штабов и пунктов временного размещения, восстановить водозащитные дамбы в Уфе, проверку состояния электросетей и трансформаторов, чернение льда. Все обозначенные в плане мероприятия должны быть реализованы до 1 апреля.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что на площади перед спортивным комплексом «Уфа-Арена» 14 марта состоялся смотр готовности сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС для прохождения половодья.

Автор:Ляйсан Закирова
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика