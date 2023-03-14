Уфу в утренний час пик сковали девятибалльные пробки

Уфу 14 марта в утренний час пик сковали девятибалльные пробки. Из причин затруднений на дороге — гололед и несколько ДТП в разных районах города.

Заторы наблюдаются при въезде в центр столицы — на улицах З. Валиди, С. Перовской, Сочинской, Воровского, Айской, Революционной. Стоит движение на улице имени Г. Галле, местами на проспекте Октября и Салавата Юлаева, на улице Р. Зорге. Затруднения на дороге наблюдаются также на улицах Кировоградской, 50 лет СССР, Шафиева, М. Жукова, Ю. Гагарина, Интернациональной, А. Невского, на Уфимском шоссе.

Как информировал «Башинформ», в связи с сильным гололедом столичная госавтоинспекция обратилась к участникам дорожного движения с предупреждением, а также напомнила о правилах поведения на проезжей части.