Госавтоинспекция Уфы обратилась к водителям с экстренным сообщением

Госавтоинспекция Уфы 14 марта обратилась ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными из-за гололеда.

«Гололёд ухудшает сцепление колёс с дорогой, из-за чего тормозной путь у автомобилей увеличивается, — подчеркнули в ведомстве и дали рекомендации. — Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию, перестраивайтесь плавно, перед поворотами и пешеходными переходами заблаговременно притормаживайте. Следует избегать резких маневров и перестроений, обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности».



Пешеходам следует начинать переход дороги, только когда они осмотрели и оценили обстановку, чтобы быть уверенными, что все транспортные средства остановились, подчеркнули в ГИБДД Уфы.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в ближайшие три дня в республике будут наблюдаться температурные «качели».