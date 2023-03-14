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Сегодня, 08:28

Госавтоинспекция Уфы обратилась к водителям с экстренным сообщением

архив «Башинформа»
Фото:архив «Башинформа»

Госавтоинспекция Уфы 14 марта обратилась ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными из-за гололеда.

«Гололёд ухудшает сцепление колёс с дорогой, из-за чего тормозной путь у автомобилей увеличивается, — подчеркнули в ведомстве и дали рекомендации. — Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию, перестраивайтесь плавно, перед поворотами и пешеходными переходами заблаговременно притормаживайте. Следует избегать резких маневров и перестроений, обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности».

Пешеходам следует начинать переход дороги, только когда они осмотрели и оценили обстановку, чтобы быть уверенными, что все транспортные средства остановились, подчеркнули в ГИБДД Уфы.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в ближайшие три дня в республике будут наблюдаться температурные «качели».

Автор:Дарья Субботина
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