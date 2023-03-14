От -15 до +11 градусов: жителей Башкирии вновь ждут температурные «качели»

По данным Башгидрометцентра, к середине марта вероятность осадков в республике предполагается небольшой, с выносом теплой воздушной массы с южных широт температура воздуха 16 марта днем повысится до +1, +6 градусов, в горных районах до +11.

Во вторник, 14 марта, днем местами пройдет небольшой мокрый снег, по юго-востоку до умеренного. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха составит -3, +2 градуса.

В среду, 15 марта, местами ожидается небольшой мокрый снег, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, по северу порывы до сильного. Столбики термометров ночью покажут -3, -8, при прояснениях -10, -15, днем -1, +4.

В четверг, 16 марта, существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -3, -8, местами до -13, днем +1, +6, в горных районах до +11.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что синоптики дали уточнённый прогноз на половодье в Башкирии.