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Сегодня, 07:12

Конкурс учителей, редкие книги, дожди и гололед: новости Башкирии к утру 14 марта

Национальная библиотека РБ
Фото:Национальная библиотека РБ

Накануне в Белорецке прошло первенство Башкирии по самбо. Здесь состязались коло 200 спортсменов 12-14 лет из 16 городов и районов республики. Среди его победителей и призеров – юные спортсмены из Белорецка, Туймазинского, Альшеевского районов. Теперь спортсменам предстоит участвовать в  первенстве ПФО, которое пройдёт в Самаре в конце марта.

В Институте развития образования Башкирии торжественно открылись конкурсы профессионального мастерства «Учитель года Башкортостана» и «Учитель года башкирского языка и литературы». В конкурсе «Учитель года Башкортостана – 2023» участвуют 69 педагогов. Все они имеют высшее профессиональное образование. 39 - работают в сельских школах, 30 педагогов – в городских. Большую часть конкурсантов составляют женщины – 62. Средний возраст участников – 39 лет. Педагогический стаж в среднем составляет 18 лет. Педагогический стаж всех участников – 1221 год. 14 марта в школах Уфы пройдут первые конкурсные уроки.

К дню воссоединения Крыма с Россией, который отмечается 18 марта, в отделе рукописей и редких изданий Национальной библиотеки Башкирии открылась тематическая книжная выставка. Здесь представлены книги, изданные в Крыму в начале ХХ века, часть книги Даниэля Дефо в переводе на крымскотатарский язык под названием «Приключения Робинзона» и другие материалы, подчеркивающие связь Крыма с Башкирией.

Башкирия вновь окажется под влиянием неблагоприятной погоды, синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, порывы ветра, мороз и гололед, однако 16 марта в республику снова придет тепло.

Подробнее об этих и других новостях – на сайте «Башинформа».

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