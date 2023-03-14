Глава ДУМ Башкирии Айнур Биргалин показал последствия падения купола мечети «Ар-Рахим»

Председатель духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин побывал в строящейся мечети «Ар-Рахим» и показал последствия падения одного из куполов. Видео опубликовано в его социальных сетях.

«Главное, минарет цел. Леса строительные задеты. Из-за шквалистого ветра у нас обрушился купол минарета. Обстоятельства выясняются, по итогу точнее о причинах падения дадим ответ», - сказал Биргалин.

Напомним, ранее «Башинформ» со ссылкой на председателя совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкирии Азата Фаттахова сообщал о том, что купол будет восстановлен в ближайшие две недели.