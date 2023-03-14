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Александр Розенбаум экстренно госпитализирован во время гастролей в Красноярске

vk.com/alexander_rozenbaum
Фото:vk.com/alexander_rozenbaum

71-летний певец Александр Розенбаум во время гастролей экстренно госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи в Красноярске.

«Розенбаум госпитализирован в отделение сосудистой хирургии», - цитируют «Известия» собственный источник.

По имеющимся данным, исполнитель пожаловался на боли в ноге, в ходе обследования был обнаружен тромб. Ему потребовалось хирургическое вмешательство, операция прошла успешно. Подробности о состоянии здоровья артиста не приводятся. Накануне госпитализации, вечером 13 марта, Розенбаум дал сольный концерт в Красноярске.

В официальной группе Розенбаума в соцсети «ВКонтакте», по данным «Башинформа», никакой информации о переносе концертов и его госпитализации пока нет. 

Автор:Ляйсан Закирова
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