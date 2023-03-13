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Сегодня, 16:43

В Уфе зафиксировали первые случаи подтопления улиц талыми водами

управление гражданской защиты Уфы
Фото:управление гражданской защиты Уфы

По данным пресс-службы управления гражданской защиты города, в выходные в Уфе из-за резкого потепления стали выявляться подтопленные талыми водами участки. Так, в микрорайоне Нижегородка Ленинского района вешние воды «заняли» участки проезжих частей на улицах Нехаева, Благоварской и Выгонной. Здесь с минувшей субботы производится откачка воды силами поисково-спасательного отряда и районной службы по благоустройству. Параллельно в микрорайоне усилена работа по вывозу снега. По состоянию на 13 марта вывезено свыше тысячи кубометров снега.

Талые воды подтопили две дороги в Калининском районе: проезжую часть под железнодорожным мостом вдоль реки Шугуровки и участок дороги по ул. Спивака в микрорайоне Новая Максимовка. В первом случае подтопленный участок перекрыт, предварительно, движение там остановлено до 15 марта. В микрорайоне Новая Максимовка силами службы по благоустройству Калининского района сделан водоотводной канал, уровень воды на подтопленном участке дороги снизился.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что синоптики дали уточнённый прогноз на половодье в Башкирии.

Управление гражданской защиты города
Управление гражданской защиты города
Фото:Управление гражданской защиты города
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