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Сегодня, 18:58

В Уфе вечером 13 марта наблюдаются семибалльные пробки

Яндекс. Карты
Фото:Яндекс. Карты

По данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня, 13 марта, вечером на дорогах Уфы наблюдаются семибалльные пробки. Сегодня в столице Башкирии весь день наблюдается ухудшение погодных условий. В городе ветер и гололёд.

Движение затруднено на перекрёстках Заки Валиди - Цюрупа, Пушкина - Цюрупа, улицах Менделеева, 50-летия Октября, Кирова, 8 марта. Сервис показал и несколько дорожно-транспортных происшествий - в районе стадиона Гастелло и улице Сельской Богородской.

Добавим, в ночь на вторник, 14 марта, республика окажется под воздействием неустойчивой погоды. Циклон принесёт дожди и мокрый снег, местами ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, сообщало информагентство «Башинформ». Порывы ветра достигнут 18 м/с. На дорогах образуется снежная каша, заносы и накат, гололедица.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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