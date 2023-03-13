В городах Башкирии должны появиться стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

Октябрьский районный суд Уфы удовлетворил исковые требования башкирского природоохранного межрайонного прокурора обязать органы Росгидромета профинансировать и оборудовать в городах республики стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

«Поводом для обращения в суд послужили результаты надзорных мероприятий. Установлено, что Росгидромет и Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды при наличии оснований не приняли меры по финансированию мероприятий и оборудованию указанных постов в городах Сибай, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Белебей, Ишимбай, Мелеуз, Учалы, Туймазы, — проинформировали в пресс-службе прокуратуры РБ. — При этом на территориях названных населенных пунктов размещены объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду. Однако уполномоченными органами не обеспечена необходимая непрерывная регистрация содержания загрязняющих веществ и регулярный отбор проб воздуха для последующего анализа».

Суд согласился с мотивированной позицией природоохранной прокуратуры и признал доводы надзорного ведомства обоснованными.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что Стерлитамаку требуется дополнительно еще две станции автоматизированного контроля воздуха, Салавату — одна. А также в этих городах необходимо установить систему контроля санитарно-защитных зон предприятий. Об этом заявила на брифинге в ЦУРе директор управления государственного аналитического контроля минэкологии РБ Валентина Сафарова.

По словам руководителя Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Романа Болотова, за последние годы выявлено свыше 170 нарушений в работе крупных башкирских предприятий, и основные источники негативного воздействия на атмосферный воздух — промышленность Салавата, Стерлитамака и Уфы. Эти объекты находятся в списке 300 загрязнителей, на которые приходится не менее 60% от суммарного вклада негативного воздействия. Такие предприятия должны получить комплексное экологическое разрешение до 2025 года. Роман Болотов отметил, что в основном жалобы поступают в безветренную погоду. Все предприятия-загрязнители наказываются административными штрафами.

«Для нас важно качество воздуха в границах населенных мест, то есть мы контролируем границу санитарно-защитной зоны предприятий, также у нас есть передвижная и стационарные лаборатории, в которых как раз происходит исследование проб атмосферного воздуха», — подчеркнула начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по РБ Лариса Кильдюшова.