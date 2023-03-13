В Башкирии активизировалась украинская оккультная секта

На территории России в последние годы активизировалась деятельность оккультно-мистической псевдорелигиозной организации «АллатРа». И Башкирия — не исключение. Впрочем, «АллатРа» в своих масштабах идет дальше, и сегодня приобрело международный размах — ее филиалы действуют также в Америке и странах Европы.

Движение основано на Украине силами неких Игоря Данилова и Галины Яблочкиной в 2014 году, однако его корни восходят к печально известному «Белому братству», чьи основатели считали себя реинкарнациями Иоанна Крестителя и Девы Марии. Одним из громких дел, связанных с ними, стала попытка массового самоубийства сторонников.

Идеологическая основа секты — произведения писательницы и художницы Анастасии Новых, чья личность тоже покрыта туманом (возможно, под этим псевдонимом скрывается коллектив авторов). Книги полны конспирологии и эзотерики — в них, к примеру, описываются борьба «защитников человеческих душ» с «силами тьмы», сомнительные духовные практики и формы медитации, тайные элитные сообщества и теории заговора мировых финансистов.

Вероучение представляет собой своеобразную «солянку» из ближневосточной мифологии, зороастризма, гностицизма, теософии, агни-йоги, христианства, ислама, буддизма и других религий. Само же название включает «божественное женское начало» «Аллат» и «мужское отеческое» «Ра». Символ секты — накрытый пустым кругом полумесяц.

Задача движения — «разбудить» максимальное число «духовно спящих» людей, чтобы обратить их в «духовно проснувшихся». По мнению лидеров секты, в 2036 году для человечества настанет «судный день», и только объединение против «зла» (каковым они считают климатическую угрозу) позволит познать «истину» и «обрести спасение».

Разумеется, постижение «сокровенных тайн» и причастность к сохранению цивилизации дается отнюдь небескорыстно. Потенциальные «избранные» должны регулярно участвовать в платных образовательных программах, приобретать литературу, приветствуются финансовая помощь и пожертвования со стороны бизнесменов и предпринимателей (им следует заполнить заявку с подписью руководителя).

Новых адептов секта привлекает в основном через соцсети и популярные видеохостинги. Так, в Башкирии есть несколько тематических пабликов, которые информируют пользователей о последних новостях и размещают контент о взаимосвязи природных катаклизмов с пророчествами о конце времен. Довольно распространена и офлайн-реклама секты в городах. По информации правоохранительных органов, в нескольких поликлиниках республики встречались картины с «мотивирующими» цитатами из книг Анастасии Новых. Листовки, брошюры и баннеры с информацией о секте можно обнаружить в Челябинске, Самаре, Перми, Пензе, Новосибирской области. Крупные офисы организации открыты во многих городах России, есть признаки работы культа в Крыму, в Симферополе. Организован даже ежегодный онлайн-форум, транслируемый на 150 языках.

«Внимательные уфимцы давно задают мне вопросы по поводу рекламных щитов с надписью „АллатРа“. Деятельность по всей стране они развернули бурную, хотя их штаб-квартира находится в Киеве. Чувствуется хорошее материальное обеспечение со стороны — рекламные щиты, книги, десятки сайтов, групп в соцсетях… Как и в любой секте, никто сразу не говорит, чем на самом деле занимается эта организация. Это распространенный ход для вовлечения новых адептов. И очень коварный. Пытаясь привлечь в свои ряды новых сторонников, последователи „АллатРа“ всячески стараются скрыть связь с религией и даже отрицают это. Лучший способ избежать попадания в культы — знание. Человек, который имеет хотя бы базовые представления о православии, исламе, иудаизме и других вероисповеданиях, сразу поймет, что такие движения лучше обходить стороной. Любые религиозные организации в России работают открыто, не прячась по офисам или сомнительным онлайн-ресурсам. А со всеми духовными вопросами вас всегда примут и выслушают в храмах, мечетях, синагогах», — рассказал в интервью «Башинформу» руководитель миссионерского отдела Уфимской епархии Русской православной церкви, иерей Дионисий Ефимов.

Одним из главных «лиц» «АллатРа» выступает Игорь Данилов — ведущий большинства роликов движения. В сообществе он почитается за «избранного», а также воплощение архангела Гавриила и святого Агапита Печерского в одном лице. В своих выпусках он демонстрирует «магические силы» (вроде убийства курицы на расстоянии), заверяя, что способен предотвратить армагеддон и передавать мысли другим через стеклянную пирамиду.

Эксперты, такие, как доктор теологии Венского университета Владимир Мартинович, относят организацию к псевдонаучным и псевдопсихологическим, утопическим культам с элементами неоязычества. Присуща «АллатРа» и характерная для деструктивных структур тоталитарность — последователи должны беспрекословно принимать наставления «мессии», открывающего пастве «знания мироздания» и способности общаться со сверхъестественными существами.

Несмотря на то, что организация позиционирует себя аполитичной и вне религий, встречаются в заявлениях ее участников негативные высказывания в адрес традиционных конфессий и даже откровенный экстремизм. Несколько лет назад ФСБ России пресекла деятельность «Союза всемирного освободительного движения народное братство «АллатРа» («Союза народов солнца и полумесяца») за антисемитские призывы и борьбу с ортодоксальными иудейскими организациями — у боевой группы при задержании обнаружили огнестрельное оружие и ножи. Да и в самой основе «учения» лежит убежденность в неправильности сложившегося устройства общества и необходимость изменения социального строя.

Ранее «Башинформ» рассказывал о виде нетрадиционной медицины с элементами оккультно-религиозной практики «Рэйки», последователи которого оказывают медицинскую помощь без необходимой профессиональной квалификации.