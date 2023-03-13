Стало известно, во сколько обойдется проезд по платным автодорогам в Башкирии

Постановлением правительства Башкирии утверждены методика расчета платы за проезд по платным автодорогам и платным участкам автодорог, а также предельные суммы взимаемых средств. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

В документе отмечается, что плата за проезд взимается оператором, а также приводится формула расчета такой платы, в которой учитываются базовый размер платы, протяженность участка трассы, а также ряд коэффициентов, учитывающих время суток, дни недели, способ оплаты. В приложении к постановлению указан предельный размер взимаемой платы. Минимальным (12 рублей за 1 км) он будет для транспортных средств с двумя и более осями (включая прицепы), высотой не более 2 м. В случае проезда аналогичного транспорта по платным участкам дорог, являющихся искусственными сооружениями, предельный размер составит 84 рубля за 1 км.

Наибольшая сумма оплаты предусмотрена для транспорта с тремя и более осями, высотой от 2,6 м. Здесь предельные значения составят 38,5 и 269 рублей за километр соответственно. Предусмотрена ежегодная индексация этих сумм на индекс потребительских цен, определяемый прогнозом социально-экономического развития РФ.

Ранее «Башинформ» сообщал, что участники СВО и члены их семей могут получить льготы при проезде по платной автодороге.