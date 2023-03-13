Новости Башкортостана и Уфы
75.94
0
80.4
0
80.74
-2.05
2+ °C
Дождь
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 11:38

Стало известно, во сколько обойдется проезд по платным автодорогам в Башкирии

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Постановлением правительства Башкирии утверждены методика расчета платы за проезд по платным автодорогам и платным участкам автодорог, а также предельные суммы взимаемых средств. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

В документе отмечается, что плата за проезд взимается оператором, а также приводится формула расчета такой платы, в которой учитываются базовый размер платы, протяженность участка трассы, а также ряд коэффициентов, учитывающих время суток, дни недели, способ оплаты. В приложении к постановлению указан предельный размер взимаемой платы. Минимальным (12 рублей за 1 км) он будет для транспортных средств с двумя и более осями (включая прицепы), высотой не более 2 м. В случае проезда аналогичного транспорта по платным участкам дорог, являющихся искусственными сооружениями, предельный размер составит 84 рубля за 1 км.

Наибольшая сумма оплаты предусмотрена для транспорта с тремя и более осями, высотой от 2,6 м. Здесь предельные значения составят 38,5 и 269 рублей за километр соответственно. Предусмотрена ежегодная индексация этих сумм на индекс потребительских цен, определяемый прогнозом социально-экономического развития РФ.  

Ранее «Башинформ» сообщал, что участники СВО и члены их семей могут получить льготы при проезде по платной автодороге.

Автор:Роман Якимчук
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика