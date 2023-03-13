Работа социальной сети «ВКонтакте» восстановлена

Работа социальной сети «ВКонтакте» после массового сбоя восстановлена. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе сервиса.

«ВКонтакте работает в обычном режиме», - сказали представители соцсети.

Напомним, массовый сбой произошел сегодня днем. На протяжении нескольких часов пользователи жаловались, что у многих автоматически вылетел профиль на страницу авторизации, а войти повторно не получилось. Система не принимает текущий пароль, не дает изменить его на новый, не приходят SMS с кодом авторизации.