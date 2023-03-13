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Сегодня, 15:17

Пользователи соцсети «ВКонтакте» по всей России массово жалуются на сбои в работе

соцсети
Фото:соцсети

Сегодня, 13 марта, произошел массовый сбой в работе соцсети «ВКонтакте». Пользователи пожаловались, что у многих автоматически вылетел профиль на страницу авторизации, а войти повторно не получилось. Система не принимает текущий пароль, не дает изменить его на новый, не приходят SMS с кодом авторизации. Информацию о технических неполадках агентству «Башинформ» подтвердили в пресс-службе социальной сети.

«У некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме», - прокомментировали представители сервиса.

По данным системы Downradar, массовый сбой наблюдается в последние два часа. Чаще всего жалуются интернет-пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Челябинской области, Новосибирска и Екатеринбурга.

Автор:Ляйсан Закирова
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