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Сегодня, 07:15

Отчет правительства, день планетариев, закрытие экотроп: новости России и Башкирии к 13 марта

Уфимский городской планетарий
Фото:Уфимский городской планетарий

Правительство России расширило поддержку «зеленых» инвестпроектов, на реализацию которых можно привлечь льготное финансирование через специальные облигации или займы. Теперь получить такие средства могут проекты, связанные с возведением энергоэффективного жилья, расчисткой и восстановлением водных объектов, созданием и модернизацией инфраструктуры по прямому улавливанию из окружающей среды парниковых газов, по выработке энергии из свалочного газа и др.

В конце марта (дата уточняется) состоится заседание Государственной Думы, на котором с отчётом выступит председатель правительства РФ. Такие отчеты проводятся ежегодно, согласно статье 114 Конституции РФ. Профильные комитеты в рамках подготовки отчёта уже встречаются с вице-премьерами и министрами, с 13 марта начинаются встречи фракций с председателем правительства.

Накануне в Уфе отметили Международный день планетариев. На площадке перед уфимским планетарием все желающие смогли бесплатно рассмотреть солнечные протуберанцы в специальный телескоп Coronado SolarMax II 90, а для юных любителей астрономии провели научное шоу в космическом стиле.

Минтруд Башкирии приглашает женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых, бесплатно получить профессию. Благотворительная онлайн-программа «Я могу» от платформы социальных изменений todogood открыла набор участников на новый поток, подать заявку можно до 27 марта. Обучение проводится бесплатно, оно позволит получить актуальные компетенции в удобном онлайн-формате. В частности, можно выбрать одно из образовательных направлений: SMM, цифровой маркетинг и копирайтинг, финансовый аналитик и другие.

Южно-Уральский государственный природный заповедник, в связи с неблагоприятной погодой, с 13 марта закрывает для посещения экологические тропы. Сегодняшний день в Башкирии обещает быть по-весеннему теплым, местами пройдут дожди.

Подробнее об этих и других новостях – на сайте «Башинформа».

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