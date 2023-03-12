В Башкирии ожидается потепление

В первый день наступающей недели ожидается существенное потепление. В понедельник, 13 марта, Башгидромецентр прогнозирует повышение температуры днём до +3,+8°. Ночью столбики термометра покажут -3,+2°. Днём ожидается небольшой дождь, ночь пройдёт без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного.

Во вторник, 14 марта, башкирские синоптики передают, что будет дождь и выпадение мокрого снега. Ветер западный умеренный, местами порывы могут быть сильными. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, днём -3,+2°.