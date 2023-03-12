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Сегодня, 08:12

В Башкирии ожидается потепление

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

В первый день наступающей недели ожидается существенное потепление. В понедельник, 13 марта, Башгидромецентр прогнозирует повышение температуры днём до +3,+8°. Ночью столбики термометра покажут -3,+2°. Днём ожидается небольшой дождь, ночь пройдёт без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного.

Во вторник, 14 марта, башкирские синоптики передают, что будет дождь и выпадение мокрого снега. Ветер западный умеренный, местами порывы могут быть сильными. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, днём -3,+2°.

Башгидромет
Фото:Башгидромет

Сегодня, 12 марта, существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем местами сильный. Температура днём 0,+5°.

Ранее информагентство «Башинформ» сообщало со ссылкой на данные начальника Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилоры Горохольской, что сейчас температура воздуха в республике на 2-4 градуса выше нормы, что приводит к активному таянию снега.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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